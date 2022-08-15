"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأنه لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق: جازان، عسير، الباحة، في حين تستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر)، كما تنشط سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط وخفيف الموج إلى متوسط على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.