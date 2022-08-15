"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط وخفيف الموج إلى متوسط على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.