الأربعاء.. "الرياض" تستضيف الاجتماع الـ20 لوزراء دول مجلس التعاون المعنيين بشؤون الإسكان

ويناقش قادة القطاع السكني بدول المجلس عدة ملفات: يأتي في مقدمتها إستراتيجية إنشاء قواعد المعلومات الإسكانية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيناقش المجتمعون النظام العام الموحد لملاك العقارات، وجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان، وآلية تبادل التجارب والخبرات والمعلومات والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، إضافة إلى رصد وتوثيق جهود وزارات الإسكان في دول المجلس في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.