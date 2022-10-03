‬"التعليم" تحتفي باليوم العالمي للمعلّم في المناطق والمحافظات

وتحتفل إدارات ومكاتب التعليم والمدارس في جميع المناطق والمحافظات بالمعلمين والمعلمات، عبر تخصيص برنامج الإذاعة المدرسية يوم الأربعاء 9 ربيع الأول 1444هـ؛ لتقديم فقرات تعبّر عن دور المعلّم في التعليم، وإبراز جهوده من خلال المشاركة الطلابية، وكذلك إقامة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تبرز التقدير الكبير الذي يحظى به المعلمون والمعلمات، والدور المحوري للمعلّم في العملية التعليمية، وما يبذله من جد واجتهاد في تنمية وغرس القيّم والمبادئ السليمة والصحيحة والوطنية في نفوس طلابه.