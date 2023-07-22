50 درجة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالشرقية والرياض حتى نهاية الأسبوع

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع -بمشيئة الله- استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.. (48 - 50) ْم على المنطقة الشرقية و(46 - 48) ْم على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض.