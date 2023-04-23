في يومه الأخير.. مهرجان "عيدكم عيدنا" يواصل إبهار زواره بالفعاليات الشيّقة

يواصل مهرجان "عيدكم عيدنا" الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية فعالياته المتنوعة لليوم الثالث والأخير في مناطق "تربة حائل، ولينة، وقبة".
يأتي ذلك وسط حضور جماهيري كبير من الأسر والعائلات، حيث يتزايد التفاعل مع المسابقات، والألعاب، وفن العرضة السعودية، والشيلات الرائعة.
وشهد المهرجان خلال اليومين الماضيين تقديم عدد من الفعاليات والأنشطة التي اشتملت على توزيع العيديات على الجمهور، إضافة إلى أركان الفوتوبوث، وأكشاك الطعام للأسر المنتجة، وأكشاك ألعاب كرنفالية، والرسم على الوجه، وعروض المسرح، والعرضة الشعبية السعودية، ومنطقة ألعاب الأطفال، والعروض الحية المتجولة، والشيلات، والمسابقات على المسرح، إلى جانب الخيمة الشعبية المخصصة للضيافة، ومنطقة استقبال الزوار.
وتميز المهرجان بخيمة الضيافة التي تقدم القهوة وأنواع التمر والحلويات للضيوف، كذلك الجوائز القيمة مثل أجهزة البلايستيشن، وجوالات السامسونج، والآيفون، وشاشات البلازما وغيرها.
ويشهد مساء اليوم الأحد اختتام مهرجان "عيدكم عيدنا" في المناطق الثلاثة الذي أطلقته هيئة تطوير محمية الإمام تركي بمناسبة عيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة أيام، ويُتوقع حضور غفير في آخر يوم.