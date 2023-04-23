في يومه الأخير.. مهرجان "عيدكم عيدنا" يواصل إبهار زواره بالفعاليات الشيّقة

وشهد المهرجان خلال اليومين الماضيين تقديم عدد من الفعاليات والأنشطة التي اشتملت على توزيع العيديات على الجمهور، إضافة إلى أركان الفوتوبوث، وأكشاك الطعام للأسر المنتجة، وأكشاك ألعاب كرنفالية، والرسم على الوجه، وعروض المسرح، والعرضة الشعبية السعودية، ومنطقة ألعاب الأطفال، والعروض الحية المتجولة، والشيلات، والمسابقات على المسرح، إلى جانب الخيمة الشعبية المخصصة للضيافة، ومنطقة استقبال الزوار.