رائدة إنترنت الأشياء iot squared تُوَقع اتفاقية مُلزِمة بالاستحواذ على شركة Machinestalk

وأسهمت iot squared منذ انطلاقتها في 2022، في تقديم الدعم والمساندة للعديد من القطاعات الحكومية والشركات؛ بهدف تسريع تبني أفضل الحلول الذكية، كما تلعب الشركة دورًا محوريًّا في تبنّي تقنيات إنترنت الأشياء في مختلف القطاعات، وتقدم حزمة من الحلول المتقدمة لإنترنت الأشياء في قطاعات استراتيجية تتوافق مع رؤية 2030 التي تشمل كلًّا من: المدن الذكية، والثورة الصناعية الرابعة، والتنقل الذكي والخدمات اللوجستية. بما يشمل تطوير نماذج أعمال مبتكرة وزيادة القدرات التحليلية من أجل تطوير الأداء ورفع مستوى الإنتاجية للعمليات الصناعية من خلال استخدام حلول إنترنت الأشياء للقطاع الصناعي.