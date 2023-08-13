رائدة إنترنت الأشياء iot squared تُوَقع اتفاقية مُلزِمة بالاستحواذ على شركة Machinestalk

أعلنت مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي في المنطقة، عن توقيع شركة iot squared إحدى الشركات التابعة للمجموعة والمزود لحلول وتقنيات إنترنت الأشياء، وهي الشركة المملوكة مناصفة بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc، اتفاقية ملزمة للاستحواذ على شركة Machinestalk بنسبة 100%، وهي إحدى الشركات المتخصصة في حلول وتقنيات إنترنت الأشياء.
وتأتي الاتفاقية لتساهم في تسريع نمو iot squared وترسيخ مكانتها كمزود رائد لحلول إنترنت الأشياء في المنطقة وداعم رئيسي لقطاعات النمو الواعدة.
وأسهمت iot squared منذ انطلاقتها في 2022، في تقديم الدعم والمساندة للعديد من القطاعات الحكومية والشركات؛ بهدف تسريع تبني أفضل الحلول الذكية، كما تلعب الشركة دورًا محوريًّا في تبنّي تقنيات إنترنت الأشياء في مختلف القطاعات، وتقدم حزمة من الحلول المتقدمة لإنترنت الأشياء في قطاعات استراتيجية تتوافق مع رؤية 2030 التي تشمل كلًّا من: المدن الذكية، والثورة الصناعية الرابعة، والتنقل الذكي والخدمات اللوجستية. بما يشمل تطوير نماذج أعمال مبتكرة وزيادة القدرات التحليلية من أجل تطوير الأداء ورفع مستوى الإنتاجية للعمليات الصناعية من خلال استخدام حلول إنترنت الأشياء للقطاع الصناعي.
ويهدف الاستحواذ إلى تعزيز النمو ومواصلة ريادة iot squared لقطاع إنترنت الأشياء في المملكة، ويعتبر امتدادًا لاستراتيجيتها الطموحة وتعزيزًا لدور صندوق الاستثمارات العامة في دعم النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي للمملكة، ودور مجموعة stc الرائد في تبني تقنيات رقمية متطورة وقيادة التحول الرقمي في المنطقة، كما يساهم الاستحواذ في مواكبة الطلب المتنامي على تقنيات إنترنت الأشياء والتوسع في تقديم خدمات ومنتجات شاملة في هذا السوق الواعد.
وتعتبر شركة Machinestalk واحدةً من أكبر الشركات السعودية المتخصصة في مجال إنترنت الأشياء، تأسست في عام 2015 كشركة تابعة لمجموعة نومد القابضة وساهمت الشركة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة على مدى السنوات الماضية؛ حيث قدمت حلولًا متنوعة تركز على التنقل الذكي، وتطوير المباني والمنشآت والمدن الذكية، والمصانع الذكية. مع إمكانات أساسية في منصات وتطبيقات إنترنت الأشياء، وقدرات إضافية في مستشعرات إنترنت الأشياء، وشبكة إنترنت الأشياء، والخدمات.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة iot squared، عثمان الدهش: "تأتي اتفاقية الاستحواذ على Machinestalk كتعزيز لمكانتنا الرائدة في مجال إنترنت الأشياء، وتماشيًا مع استراتيجيتنا الهادفة إلى أداء دور محوري في دعم التحول الرقمي في المملكة وتقديم أحدث تقنيات إنترنت الأشياء في المملكة والمنطقة.
وأضاف الدهش: "سيؤدي الاستحواذ إلى زيادة قدرات iot squared في مجال إنترنت الأشياء. حيث تكمل تطبيقات Machinestalk المسارات الرئيسية لـiot squared وهي: المدن الذكية، الثورة الصناعية الرابعة، التنقل الذكي والخدمات اللوجستية، والتي من خلالها تدعم الشركة الجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز اعتماد الحلول الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء؛ مما يعزز من دور مجموعة stc في مجال التمكين الرقمي، ويساهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لإنترنت الأشياء في المنطقة".
ويأتي هذا الاستحواذ كعلامة بارزة في التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc؛ حيث يعكس استراتيجية الاستثمار الرئيسية في المنتجات والخدمات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة؛ بما في ذلك الاستثمارات في السحابة الرقمية والأمن السيبراني والتقنية المالية والترفيه الرقمي.
ويأتي الاستحواذ كاستمرار لريادة iot squared في مجال إنترنت الأشياء والتقنيات الناشئة مع التزامها بتسريع تبني تقنيات إنترنت الأشياء في المنطقة، بجانب تمكين القطاعين العام والخاص بما يحقق المستهدفات الوطنية في هذا المجال.
وستخضع الاتفاقية للموافقات من الجهات المختصة واستيفاء شروط الصفقة.
يشار إلى أن هذا الاستحواذ يأتي استمرارًا لمسيرة النجاح الذي حققته iot squared خلال العام الماضي، بعد أن دخلت في عدة شراكات مثمرة مع رواد الصناعة لتعزيز منظومة إنترنت الأشياء في الشرق الأوسط لإحداث نقلة نوعية في قطاعات متعددة والمساهمة في قيادة التحول الرقمي في المملكة من خلال تقديم منتجات مبتكرة وخدمات تثري حياة المجتمع.
عن Machinestalk:
هي شركة سعودية متخصصة في تقنيات إنترنت الأشياء، تأسست في عام 2015 كشركة تابعة لمجموعة نومد القابضة (www.nomd.sa)، وتعمل الشركة في السوق السعودي منذ إنشائها حيث قدّمت الحلول لأكثر من 2000 مؤسسة من القطاعين العام والخاص بمجموعة من تقنيات إنترنت الأشياء منها التنقل الذكي والمدن الذكية والمباني الذكية والمرافق والنقل الذكي وIoT الصناعي.
وتمتد شبكة شراكات Machinestalk إلى أكثر من 50 دولة حول العالم. كما تمنح منصات وخدمات ومنتجات MachinesTalk الشركات والجهات الرؤية التي تحتاجها لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة ودعم التوسع.