أبدى انبهاره.. حاج من كندا: هذا هو الفارق بين الحج قبل 22 عامًا والآن
أبدى حاج عربي، قَدِم لأداء الحج من كندا، انبهاره بالإمكانات والمستوى المذهل لإدارة الحشود، والخدمات التي تُقدِّمها السعودية إلى ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة؛ لتيسير وتسهيل أداء المناسك، والفارق الشاسع بين حجته الأولى قبل 22 عامًا وحجته الحالية.
وفي مقطع الفيديو الذي نشره حساب "قناة السعودية" على "تويتر" أعرب الحاج عن إعجابه بالإمكانيات التي سخَّرتها السعودية لخدمة الحجيج، مشيرًا إلى هناك فارقًا شاسعًا بين حجته الأولى التي أداها عام 2000، وهذه الحجة التي يؤديها حاليًا، من حيث جودة الخدمات المقدَّمة، والتطور المشهود، والضيافة السعودية المبهرة.
ولفت الحاج العربي إلى أنه انبهر بالقدرة السعودية على إدارة الحشود، وهو ما تمثَّل في سرعة وتنظيم نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، ومنها إلى منى؛ إذ استطاع الوصول إلى المخيم في منى خلال ساعتين فقط.
وشكر الحاج القيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله– على تلك الخدمات المقدمة للحجيج.