باستخدام تقنية "تعقب العين".. باحثة سعودية تفتح آفاقاً جديدة في دراسة "اللغة الثانية"

ومنى عثمان السالمي؛ الحاصلة على درجة الماجستير في اكتساب اللغات الثانية من جامعة ميريلاند، بالتعاون مع جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، تعمل كأستاذة في قسم اللغات الأجنبية بجامعة الطائف.. ولديها خبرة واسعة في أبحاث تعقب حركة العين، مما ساعدها على إجراء هذه الدراسة الرائدة التي تسهم في إثراء المعرفة حول التفاعل اللغوي بين اللغة الأم واللغة الثانية، وتؤسّس لبحوث مستقبلية في هذا المجال المهم.