باستخدام تقنية "تعقب العين".. باحثة سعودية تفتح آفاقاً جديدة في دراسة "اللغة الثانية"
حقّقت الباحثة السعودية منى عثمان السالمي؛ إنجازاً بحثياً مبتكراً في مجال اكتساب اللغات الثانية، حيث طوّرت دراسة تستكشف نشاط ترجمة الجمل من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية تلقائياً في أدمغة متحدثي اللغة الثانية السعوديين، باستخدام تقنية تعقب حركة العين ومنهجية العالم البصري.
وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تستخدم هذه التقنية لدراسة التفاعل بين اللغتين في أدمغة متحدثي اللغة الإنجليزية بطلاقة من السعوديين، حيث تقدم فهماً أعمق لمدى تأثير اللغة الأم على معالجة اللغة الثانية.
واعتمدت الدراسة على منهجية العالم البصري الخالي من الهدف، حيث تمّ عرض صور لا تحتوي على الأهداف المستهدفة للسياق اللغوي، مما أتاح قياساً أكثر دقة للنشاط الإدراكي أثناء معالجة اللغة الثانية.
وشارك في البحث 30 سعودياً و30 أمريكياً، حيث أظهرت النتائج أن المتحدثين ثنائيي اللغة يميلون إلى التركيز على الصور التي تشترك في ترجمة الكلمة المستهدفة للغتهم الأولى، مما يشير إلى أن الترجمة للغة الأم تحدث تلقائياً حتى عند مستويات عالية من الكفاءة في اللغة الثانية.
ومنى عثمان السالمي؛ الحاصلة على درجة الماجستير في اكتساب اللغات الثانية من جامعة ميريلاند، بالتعاون مع جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، تعمل كأستاذة في قسم اللغات الأجنبية بجامعة الطائف.. ولديها خبرة واسعة في أبحاث تعقب حركة العين، مما ساعدها على إجراء هذه الدراسة الرائدة التي تسهم في إثراء المعرفة حول التفاعل اللغوي بين اللغة الأم واللغة الثانية، وتؤسّس لبحوث مستقبلية في هذا المجال المهم.