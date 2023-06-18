"بيئة مكة": فسح أكثر من مليون و400 ألف رأس من الماشية خلال ذي القعدة

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة ماجد بن عبدالله الخليف، أن محاجر الفرع ومختبراتها، تضع السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها منها: سلسلة من الإجراءات عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية أو الحيوانية، حيث يتم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات، والتأكد من سلامتها صحيًا، وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام قانون الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية بالمملكة.