المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يدعم المنتجين السعوديين بجناح خاص

وأوضح المنتج السعودي محمد حسين الرقابي، أنه ومجموعة من الصقارين، بدأوا الإنتاج مؤخراً بمعدلات مختلفة تتراوح بين صقرين إلى سبعة صقور في السنة، مشيراً إلى أن تواجدهم في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، يأتي دعماً من النادي لهم، مفيدًا بأنهم شاركوا بـ 21 صقراً، تبقى منها ثلاثة فقط، حيث بيعت 18 صقراً في أول يومين للمزاد.