تتغير لـ256 لونًا.. "الغامدي": "الأقمشة الذكية" طفرة ابتكارية غير معهودة في قطاع الأزياء ستقلب مفاهيم العالم

كشفت المصممة السعودية والباحثة في علم النسيج وجدان طارق الغامدي، أن المنسوجات الإلكترونية، والتي تسمى أيضًا الأقمشة الذكية، هي مزيج حديث ضمن طفرة في الابتكار غير معهودة في قطاع الأزياء الذي طالما كان يدور في فلك التقليدية لقرون من الزمن.
وأضافت "الغامدي": هذا النسيج الذي يمكن وصله ببعضه هو خليط مبتكر من التكنولوجيا والمواد النسيجية، ويتم مزاوجة هذه الإبداعات العجيبة من خلال دمج المكونات والوظائف الإلكترونية بسلاسة في منتجات النسيج؛ مما أحدث ثورة في طريقة إدراك الملابس والأقمشة وتفاعلها.
وبيّنت "الغامدي" أن هذه المنسوجات الإلكترونية؛ سيكون لها أثر كبير جدًّا في المستقبل على قطاعات كثيرة كالطب والرياضة والتجارة والأمن وغير ذلك، ولن تظل حبيسة دور الأزياء فقط.
وأشارت إلى أن المنسوجات الإلكترونية تشمل مجموعة متنوعة من الأقمشة المنسوجة بخيوط موصلة وأجهزة استشعار وأجهزة تحكم دقيقة ومكونات إلكترونية أخرى؛ إذ تشكل المواد الموصلة مثل الخيوط والخيوط الموصلة والأحبار الموصلة وحتى الألياف المعدنية، أساس هذه المنسوجات، وتُمَكن من نقل الكهرباء والبيانات؛ مما يجعل النسيج نسيجًا تفاعليًّا وله ذكاؤه الاصطناعي الخاص، كما يمكن أن يقال إن بداية المنسوجات الإلكترونية كفكرة ومحاولة تصنيع كانت في بدايات القرن الحادي والعشرين؛ ولكن تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة حيث تم صنع نسيج إلكتروني طوله ستة أمتار في عرض خمسة وعشرين سنتيمترًا؛ في سابقة لهذا الأمر لا يمكن تجاهلها أبدًا، وهذا النسيج يمكن أن ينتج طاقته بالحركة دون الحاجة إلى تزويده بمصدر طاقة، وبالطبع يمكن تزويده بالطاقة من خلال مصدر مستمر لتحقيق مهام أكثر دقة.
وقالت "الغامدي" إن البداية اقتصرت على تطبيقات بسيطة مثل الخيوط الموصلة في الملابس العسكرية أو أجهزة الاستشعار الطبية الحيوية. ومع ذلك، فمع التطورات التكنولوجية السريعة، تنوعت المنسوجات الإلكترونية لتشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك الموضة والرياضة وحتى الترفيه.
يُذكر أن تطبيقات المنسوجات الإلكترونية متنوعة للغاية؛ ففي عالم الموضة يستكشف المصممون تكامل عناصر الإضاءة مع الأنسجة الصناعية التي تنظم درجة الحرارة، كذلك يطورون الملابس التفاعلية التي تستجيب لحركات مرتديها مع المحفزات البيئية. وسيوفر هذا النسيج أزياء ذات جاذبية جمالية للغاية من ناحية أنه يمكن تغيير الرداء بلمسة خفيفة ليتحول اللون إلى لون من 256 لونًا والتي تعرضها شاشات الحاسوب العادية؛ بل وأكثر من ذلك مع التطور المتسارع، بالإضافة إلى الزخارف المتعددة والنقشات المختلفة والتي يمكن تعديلها بشكل فوري؛ مما يعني أنه سيتم ارتداء هذه القطعة المنفذة من النسيج الإلكتروني مئات المرات دون ملل، وبما أن هذا النسيج قابل للغسل وهو نسيج مرن فسيذهب بخيال المصممين إلى حدود لم يتصورها أحد من قبل.
واختتمت المصممة السعودية حديثها: بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المنسوجات الإلكترونية بإمكانات كبيرة في مجال الرعاية الصحية؛ إذ يمكن للأقمشة الذكية المزودة بأجهزة استشعار مدمجة، أن تساعد في مراقبة العلامات الحيوية، وتتبع حركات الجسم، ومراقبة المرضى عن بُعد ويمكن ربط الرداء الإلكتروني بجهاز بحوزة الطاقم الطبي المعالج، وسنشاهد في القريب العاجل بمشيئة الله تعالى تطورًا كبيرًا يمكّن هذا النوع من الأنسجة من توفير معلومات في غاية الدقة عن المريض، وستتضمن هذه التطورات راحة المريض مع توفير بيانات في الوقت المناسب للتشخيص والرعاية الشخصية، بالإضافة إلى أن الرياضيين والرياضيات سيستفيدون أيضًا من المنسوجات الإلكترونية؛ حيث يمكن للتكنولوجيا القابلة للارتداء المدمجة في الملابس الرياضية تتبع قياسات الأداء وتتبع القياسات الحيوية وتحسين إجراءات التدريب مثل القمصان الذكية التي تحلل الموقف ضربات القلب وضغط الدم مثلًا والجوارب التي تتبع الخطوات والجهد، وستساهم هذه المنسوجات في تحسين الأداء الرياضي بشكل كبير.