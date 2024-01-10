تتغير لـ256 لونًا.. "الغامدي": "الأقمشة الذكية" طفرة ابتكارية غير معهودة في قطاع الأزياء ستقلب مفاهيم العالم

واختتمت المصممة السعودية حديثها: بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المنسوجات الإلكترونية بإمكانات كبيرة في مجال الرعاية الصحية؛ إذ يمكن للأقمشة الذكية المزودة بأجهزة استشعار مدمجة، أن تساعد في مراقبة العلامات الحيوية، وتتبع حركات الجسم، ومراقبة المرضى عن بُعد ويمكن ربط الرداء الإلكتروني بجهاز بحوزة الطاقم الطبي المعالج، وسنشاهد في القريب العاجل بمشيئة الله تعالى تطورًا كبيرًا يمكّن هذا النوع من الأنسجة من توفير معلومات في غاية الدقة عن المريض، وستتضمن هذه التطورات راحة المريض مع توفير بيانات في الوقت المناسب للتشخيص والرعاية الشخصية، بالإضافة إلى أن الرياضيين والرياضيات سيستفيدون أيضًا من المنسوجات الإلكترونية؛ حيث يمكن للتكنولوجيا القابلة للارتداء المدمجة في الملابس الرياضية تتبع قياسات الأداء وتتبع القياسات الحيوية وتحسين إجراءات التدريب مثل القمصان الذكية التي تحلل الموقف ضربات القلب وضغط الدم مثلًا والجوارب التي تتبع الخطوات والجهد، وستساهم هذه المنسوجات في تحسين الأداء الرياضي بشكل كبير.