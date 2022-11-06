اليوم.. "المرور السعودي" يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر "أبشر"

وأعلنت الإدارة في تغريدة على حسابها في تويتر، عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى الأربعاء 9 نوفمبر؛ لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.