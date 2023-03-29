"الجدعان": الحوكمة تُطبَّق على أعلى المستويات بالديوان والشؤون الخاصة للملك وولي العهد

‏وقال الدكتور بندر الرشيد، سكرتير ولي العهد: "من بداية العمل مع ولي العهد كان مصطلح الحوكمة حاضرًا في جميع إجراءات عمل المجالس واللجان". مشيرًا إلى أن أي عمل غير محوكم غير قابل للقياس والتطوير، وأن العمل المحوكم هو الذي يستمر ويتطور، ويكون واضح الصلاحيات والمسؤوليات، ونستطيع أن نطور عليه مستقبلاً.