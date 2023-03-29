"الجدعان": الحوكمة تُطبَّق على أعلى المستويات بالديوان والشؤون الخاصة للملك وولي العهد

"الجدعان": الحوكمة تُطبَّق على أعلى المستويات بالديوان والشؤون الخاصة للملك وولي العهد
ناقش برنامج "حكاية وعد" مصطلح "الحوكمة"، الذي يُعدُّ من أكثر المصطلحات المستخدَمة والمتداوَلة في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية.
وتطرق البرنامج في حلقته السابعة التي عُرضت اليوم على قناة mbc نماذج من أسلوب تطبيق الحوكمة في السعودية، وكيف يتعامل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في نطاق وحدود الحوكمة؟ وكيف يتم التعامل مع حالة من الحالات، فيها الحوكمة ضد المصلحة؟
وتفصيلاً، تعني الحوكمة في أبسط مدلولاتها أن يكون العمل مبنيًّا على إجراءات محددة، ومعايير معيَّنة، ولا يكون ارتجاليًّا ومبنيًّا على أشخاص وكلامهم ورغباتهم. وحول ذلك أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الحوكمة تُطبَّق على أعلى المستويات، بالديوان والشؤون الخاصة للملك وولي العهد.
ومن جهتها، وصفت الشيهانة العزاز، نائبة الأمين العام لمجلس الوزراء المستشارة القانونية العامة لصندوق الاستثمارات العامة سابقًا، أهمية مسألة الحوكمة لولي العهد بأنها كالعمود الفقري؛ إذ يستند إليها في اتخاذ القرار؛ فهو لا يحب العشوائية والارتجالية في اتخاذ القرارات؛ فهو يؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات الحوكمة.
وقال الدكتور بندر الرشيد، سكرتير ولي العهد: "من بداية العمل مع ولي العهد كان مصطلح الحوكمة حاضرًا في جميع إجراءات عمل المجالس واللجان". مشيرًا إلى أن أي عمل غير محوكم غير قابل للقياس والتطوير، وأن العمل المحوكم هو الذي يستمر ويتطور، ويكون واضح الصلاحيات والمسؤوليات، ونستطيع أن نطور عليه مستقبلاً.
يُذكر أن الموسم الثاني من برنامج «حكاية وعد» على قناة mbc للإعلامي عمر الجريسي يقدِّم نظرة عن كثب على مسيرة السعودية مسلطًا الضوء على كواليس المشاريع التي وعدت بها رؤية 2030م.