تحري هلال محرم اليوم.. والسبت 30 يوليو بداية السنة الهجرية 1444

وأضاف "عودة": في ذلك اليوم فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 34 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و22 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.. وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 47 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و13 دقيقة.. في الرياض يغيب القمر بعد 48 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و6 دقائق.. في عمان والقدس يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و58 دقيقة.. في القاهرة يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة ودقيقتان.. في الرباط يغيب القمر بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 24 ساعة و19 دقيقة. والرؤية في كل من أبو ظبي والرياض وعمان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.