49 بالأحساء و15 بالسودة.. الأرصاد يكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وتَوقع المركز أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)؛ في حين يستمر الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء منهما، كذلك على أجزاء من منطقة القصيم.
وأوضح المركز أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة 49 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الدمام والصمان 48 مئوية، والخرج والدهناء 46 درجة، وكل من المدينة المنورة والرياض وبريدة وينبع وحفر الباطن والتنهات 45 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها أبها 20 درجة، والباحة 22 درجة والقريات والعلا ونجران 24 درجة.