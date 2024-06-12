49 بالأحساء و15 بالسودة.. الأرصاد يكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)؛ في حين يستمر الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء منهما، كذلك على أجزاء من منطقة القصيم.