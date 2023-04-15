16 سعودياً و3 سودانيين.. شاهد: استقبال 19 أسيراً من "التحالف"

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أعلن عن وصول (١٩) أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم السبت، من بينهم (١٦) أسيراً سعودياً و(٣) أسرى سودانيين، وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح (٢٥٠) أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.