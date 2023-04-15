16 سعودياً و3 سودانيين.. شاهد: استقبال 19 أسيراً من "التحالف"

رصدت مشاهد مصورة لحظة استقبال 19 أسيرًا من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من خلال عملية تبادل الأسرى التي تجري حاليًا.
وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم لمطار الملك خالد الدولي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني، اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، وكذلك الملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن محمد عبدالواحد أبشر.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أعلن عن وصول (١٩) أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم السبت، من بينهم (١٦) أسيراً سعودياً و(٣) أسرى سودانيين، وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح (٢٥٠) أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.
وبين العميد المالكي أن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة كافة الأسرى والمحتجزين.