"الجوازات" تبدأ العمل في صالتي 3 و 4 بمطار الملك خالد الدولي في الرياض

وأضاف اللواء السعد أنه تم تخصيص مسار لأجهزة الخدمة الذاتية التي تمكن المسافر من إنهاء إجراءات سفره ذاتيًا دون تدخل بشري في صالات القدوم والمغادرة، وذلك تحقيقًا للتحول الرقمي، أحد مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، بمتابعة من معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.