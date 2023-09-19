لقاء لـ"تطوير برامج التربية الخاصة" للمشرفين والمشرفات بـ"تعليم الرياض"

وأكّد الدكتور الزارع في كلمته الافتتاحية للّقاء، على أهمية تجويد العمل الإشرافي في مكاتب التعليم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، مشيدًا بما يحظى به التعليم بشكل عام، وطلاب وطالبات التربية الخاصة بشكل خاص، من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، حفظها الله، بتوفير جميع المتطلّبات والرعاية والخدمات التعليمية لكافة أنواع الإعاقة.