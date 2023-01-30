المنتدى السعودي للإعلام يُوقّع شراكة مع الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء

وتستعد العاصمة الرياض لأكبر تجمع إعلامي من نوعه في المنطقة، خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير المقبل حين تستضيف النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام، التي تشهد مشاركة أكثر من 1500 شخصية إعلامية بارزة، بينها قيادات وخبراء ومحللون ومختصون في قطاعات الإعلام من مختلف الدول العربية والعالمية.