المنتدى السعودي للإعلام يُوقّع شراكة مع الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء

وقّع المنتدى السعودي للإعلام والرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان إفرا) شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الإعلامي في النسخة الثانية من المنتدى، التي من المقرر أن تنعقد في الرياض من الفترة 20 - 21 فبراير 2023.
وتشمل الاتفاقية مشاركة كبار مسؤولي الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان إفرا) في فعاليات النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام من خلال جلسات نقاشية وورش عمل.
وتُركّز الرابطة من خلال حضورها في المنتدى السعودي للإعلام، على استشراف مستقبل الإعلام ووسائل النشر الحديثة، ومناقشة توجهاته والأساليب المبتكرة التي تُمكّن من الارتقاء به والمحافظة على رسالته وقيمهِ وأهدافه.
وقال رئيس منتدى الإعلام السعودي محمد بن فهد الحارثي: الشراكة مع الرابطة تُشكّل إضافة نوعية لبرنامج المنتدى؛ نظرًا لما تتمتع به الرابطة من حضور مؤثر في صناعة النشر والإعلام.
وتُزوّد الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان إفرا) المشهد الدولي بالخبرة الإعلامية والخدمات للابتكار والازدهار في عالم رقمي وأداء دورهم في المجتمع، كما تتعاون الرابطة مع شبكة عالمية مكونة 3000 شركة لنشر الأخبار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، وكذلك مع قرابة 18000 مطبوعة في 120 دولة.
وتُمثّل الرابطة العالمية مركزًا للمعرفة وموردًا عالميًا رائد لقادة وسائل الإعلام والمحررين والصحفيين، والوسائل الرقمية وناشري الأخبار، وتركز على مجالات حرية الصحافة، واستدامة وسائل الإعلام، والابتكار الإعلامي، واستخدام أكثر من 10000 إعلامي يعملون في 3500 مؤسسة إخبارية ورقمية لخدمة الرابطة سنويًا.
وتستعد العاصمة الرياض لأكبر تجمع إعلامي من نوعه في المنطقة، خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير المقبل حين تستضيف النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام، التي تشهد مشاركة أكثر من 1500 شخصية إعلامية بارزة، بينها قيادات وخبراء ومحللون ومختصون في قطاعات الإعلام من مختلف الدول العربية والعالمية.
يُذكر أن النسخة الأولى من المنتدى، التي أقيمت في الرياض أواخر عام 2019 تحت مظلة هيئة الصحفيين، حققت نجاحًا واسعًا وزخمًا إعلاميًا كبير، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية محلية وعربية وعالمية من 32 دولة.