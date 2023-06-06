محافظ جدة يكرِّم 851 متفوقًا ومتفوقة بمختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي 1443هـ

كرَّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مساء اليوم، أوائل الطلبة المتفوقين بتعليم جدة للعام الدراسي 1443هـ والبالغ عددهم 851 في الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة - ممثلة في إدارة التوجيه الطلابي- وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، بحضور عددٍ من رؤساء الجامعات وعددٍ من مديري الجهات الحكومية وعددٍ من قيادات التعليم بجدة.
وشاهد محافظ جدة "أوبريت" بعنوان "سفراء التفوق" قدمه طلاب وطالبات تعليم جدة.
فيما عبّر مدير التعليم بالمحافظة الدكتور نايف الزارع عن شكره وتقديره لمحافظ جدة على اهتمامه ورعايته وتحفيزه الدائم للطلبة المتفوقين.
ونوه "الزارع" بحرص القيادة الرشيدة على الدعم والاهتمام بالتعليم وبناء الإنسان، حيث رُسمت السياسات وذُلِّلَت التحديات وحُدِّدَت المستهدفات، وتولت وزارة التعليم العمل على تحقيق تلك المستهدفات لأبناء وبنات هذا الوطن، فطورت المنظومة التعليمية بمختلف مكوناتها وعناصرها، وركزت على تنمية المعارف والمهارات العلمية والعملية للطلاب والطالبات في مختلف المستويات؛ لتصنع منهم مواطنين صالحين متعلمين منتمين لوطنهم يحملون مهارات المستقبل لينافسوا عالميًا في شتى المجالات.
كما ألقى الطالب فيصل جارالله والطالبة داليا الزاهرني كلمةَ المكرمين نيابة عنهم، قدَّما خلالها الشكر والعرفان للوطن وقيادته الرشيدة ولأولياء أمورهم ولمعلميهم ولإدارة تعليم جدة.
وفي الختام كرّم محافظ جدة المتفوقين والمتفوقات.