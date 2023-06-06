محافظ جدة يكرِّم 851 متفوقًا ومتفوقة بمختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي 1443هـ

كرَّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مساء اليوم، أوائل الطلبة المتفوقين بتعليم جدة للعام الدراسي 1443هـ والبالغ عددهم 851 في الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة - ممثلة في إدارة التوجيه الطلابي- وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، بحضور عددٍ من رؤساء الجامعات وعددٍ من مديري الجهات الحكومية وعددٍ من قيادات التعليم بجدة.