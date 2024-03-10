"سبق" ترصد شكاوى المواطنين من فوضى مسلخ عزيزية الرياض

أبدى مواطنون في الأحياء الواقعة جنوب العاصمة الرياض، امتعاضهم من الزحام الكبير والفوضى وتدني مستوى النظافة وسوء التنظيم الحاصل في مسلخ حي العزيزية.
واشتكوا بأنهم ينتظرون لساعات طويلة في سبيل الوصول بذبائحهم، وأن ما يحدث في المسلخ تزامنًا مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، أمر مؤسف، مطالبين الجهة المسؤولة عن الأمر بوضع حد لذلك.
ورصدت "سبق" في جولة لها على المسلخ الزحام الكبير؛ حيث اصطفت السيارات لمسافات طويلة انتظارًا للدور، ما دفع ببعض سماسرة الذبح العشوائي لعرض خدماتهم خارج أسوار المسلخ مقابل 200 ريال رغم خطورة الأمر صحيًا وبيئيًا؛ حيث لا تخضع الذبيحة للكشف الطبي.
وقال وافد عرض خدماته على محرر "سبق" الذي كان متقمصًا لدور مواطن لديه ذبيحة: إنه سيتم الذبح في موقع بالقرب من طريق عرفات الواقع بمحاذاة السوق جنوبًا رافضًا تخفيض السعر إلى أقل من 200 ريال، مستغلاً الأمر بسبب الزحام الحاصل في الخارج والداخل والذي يستمر لساعات طويلة.
وقال مواطنون آخرون لـ"سبق": إنهم انتظروا أمس أكثر من الساعتين للوصول إلى منطقة الفرز ومن ثم الانتظار مرة أخرى للانتهاء من ذبح الذبيحة ما جعل البعض يغادر ويختار الذبح خارج أسوار المسلخ.
وأضافوا، أن البعض تمكن من الدخول إلى منطقة تقطيع الذبائح ما يؤكد غياب التنظيم والفوضى الحاصلة في المسلخ خلال هذه الأيام، مع نقص كما يبدو في العمالة شكل هذا الازدحام على حد قولهم.
وواصلوا التوضيح: مسلخ بحجم مسلخ "العزيزية" يخدم عددًا كبيرًا من الأحياء والمواطنين، وقرب شهر فضيل ينشط فيه الطلب على الذبح ويحدث فيه ذلك شيء مؤسف يجب النظر فيه من الجهة المعنية بالأمر، مبدين تخوفهم من استبدال الذبائح نظير تلك الفوضى والزحام.
فيما بين عدد من أصحاب الحظائر، أن بعض المشترين أعادوا الذبائح بسبب الزحام الكبير وطالبوا باسترجاع المبالغ، فيما قل البيع اليوم نتيجة لذلك. وقال بعض عمال المسلخ لـ"سبق": إن سبب الزحام هو الإقبال الكبير تزامنًا مع شهر رمضان.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أعلنت تنفيذ 10 آلاف و102 جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ خلال الفترة من 1 - 12 شعبان الجاري، قبل دخول شهر رمضان.
وشملت الجولات رصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة، واللوائح، والاشتراطات الصحية، والفنية وقبيل أيام من بداية الشهر الفضيل.
وأشارت إلى أن منطقة الشرقية، تصدرت عدد الجولات بـ 1162 جولة، تلتها القصيم بـ822 جولة، ثم مكة المكرمة بـ 812 جولة، ثم عسير بـ575 جولة، ثم جازان بـ 479 جولة، ثم تبوك بـ 303 جولات، بعدها نجران بـ 112 جولة، والحدود الشمالية بـ99 جولة.