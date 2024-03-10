"سبق" ترصد شكاوى المواطنين من فوضى مسلخ عزيزية الرياض

وأشارت إلى أن منطقة الشرقية، تصدرت عدد الجولات بـ 1162 جولة، تلتها القصيم بـ822 جولة، ثم مكة المكرمة بـ 812 جولة، ثم عسير بـ575 جولة، ثم جازان بـ 479 جولة، ثم تبوك بـ 303 جولات، بعدها نجران بـ 112 جولة، والحدود الشمالية بـ99 جولة.