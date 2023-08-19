عودة 6 ملايين طالب وطالبة لمقاعد الدراسة.. غدًا

يعود يوم غد الأحد، أكثرُ من ستة ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد؛ وذلك بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.
وتأتي عودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم، بعد أسبوع من عودة المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات إلى المدارس.
وكانت إدارات التعليم قد بدأت بتجهيزات متكاملة في المناطق والمحافظات وفق خطط استراتيجية يقوم عليها أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة في مختلف المراحل الدراسية؛ بهدف ضمان سير العملية التربوية من بداية عودة يوم غد الأحد.
يشار إلى أن وزارة التعليم أوضحت أن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، يشتمل على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًّا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًّا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.
وذكرت الوزارة أن الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد 4/ 2/ 1445هـ الموافق 20/ 8/ 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ الموافق 16/ 11/ 2023م.
كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12/ 5/ 1445هـ الموافق 26/ 11/ 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ الموافق 22/ 2/ 2024م، إضافة إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22/ 8/ 1445هـ الموافق 3/ 3/ 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4/ 12/ 1445هـ الموافق 10/ 6/ 2024م.