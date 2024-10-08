أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود

شارك في أداء الصلاة عدد من الأمراء، من بينهم الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، الأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن سعود بن محمد، الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير بندر بن عبدالله بن محمد الكبير، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر آل فرحان.