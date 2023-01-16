17 أخصائية سعودية من "تمكن" يحصلن على البورد الأمريكي

حصلت 17 أخصائية سعودية من منسوبات مركز المدينة للتوحد "تمكن"، على ترخيص فني لتحليل سلوك تطبيقي مسجل (RBT) من البورد الأمريكي، خلال عملهم وتدريبهم في مركز "تمكن" الشامل للتوحد.
وقال مدير المراكز والبرامج بمركز (تمكن) الدكتور مهند فريحات: من أهم أهداف المركز، تدريب الأخصائيين على أفضل الممارسات العالمية لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية؛ لتحقيق النتائج المرجوة لخدمة المستفيدين وأسرهم.
وأشار إلى أن المركز مستمر في تقديم البرامج التدريبية للمستفيدين، وبإشراف جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
من ناحيته، بيّن المدير التنفيذي للمركز الدكتور عادل بن مهل العوفي، أن حصول الأخصائيات على البورد الأمريكي، يؤكد سعي "تمكن" لتوطين المعرفة، وأن "تمكن" عكفت على دراسة احتياج المركز من تخصصات، ووضع خططها الاستراتيجية فيما يختص بالتوظيف والتدريب؛ لضمان توفر وجاهزية الكوادر المؤهلة بشكل عالٍ لخدمة المستفيدين لذوي اضطراب طيف التوحد وفق أفضل الممارسات.