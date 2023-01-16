17 أخصائية سعودية من "تمكن" يحصلن على البورد الأمريكي

من ناحيته، بيّن المدير التنفيذي للمركز الدكتور عادل بن مهل العوفي، أن حصول الأخصائيات على البورد الأمريكي، يؤكد سعي "تمكن" لتوطين المعرفة، وأن "تمكن" عكفت على دراسة احتياج المركز من تخصصات، ووضع خططها الاستراتيجية فيما يختص بالتوظيف والتدريب؛ لضمان توفر وجاهزية الكوادر المؤهلة بشكل عالٍ لخدمة المستفيدين لذوي اضطراب طيف التوحد وفق أفضل الممارسات.