"الشهراني": الرياض أصبحت الأسرع نموًّا اقتصاديًّا في مدن مجموعة الـ20

ولفت إلى أنه من المتوقّع أن ينمو عدد سكان الرياض من "6.9" ملايين إلى ما بين "15" مليون و"20" مليون نسمة بحلول عام 2030، والذي يجعلها ضمن أكبر "10" مدن من حيث عدد السكان في العالم، إضافة إلى موقع الرياض الاستراتيجي الذي يمكنها أن تكون مركزًا تجاريًّا وماليًّا، ومركزًا للاتصال؛ حيث يوجد أكثر من "68" مبادرة بقيمة إجمالية تبلغ "91.7" مليار دولار كانت من نصيب الرياض متمثلة في: صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومجموعة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.