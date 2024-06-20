12 فرصة عقارية بمزاد "المراد"

تعلن شركة "طيبة الخير" للمزادات، بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "المراد" المدمج (حضوري/ إلكتروني)؛ وذلك يوم الأحد الموافق 30/ 06/ 2024هـ حضوريًّا الساعة 04:00م في قاعة القصر بفندق هيلتون بمدينة جدة، وإلكترونيًّا عبر منصة الدال للمزادات.