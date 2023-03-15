32 مئوية.. جازان وشرورة تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان وشرورة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 9 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان وشرورة 32 مئوية مكة المكرمة، ووادي الدواسر والقنفذة والأحساء 31 درجة، والخرج 30 درجة مئوية، وجدة والدمام 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ9 مئوية، تليها تبوك والقريات 10 درجات، وكل من الباحة والطائف 11 درجة، وأبها وحائل 12 درجة.
وسجلت بيشة، والرياض، والدمام، وأبها، وبريدة، والباحة، وعرعر، ونجران، والدوادمي، والمان، والتنهات، ووادي الدواسر، ورفحاء، والقريات، والخرج، والمجمعة، والدهناء بين 100% و95%.