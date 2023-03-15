32 مئوية.. جازان وشرورة تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

وسجلت بيشة، والرياض، والدمام، وأبها، وبريدة، والباحة، وعرعر، ونجران، والدوادمي، والمان، والتنهات، ووادي الدواسر، ورفحاء، والقريات، والخرج، والمجمعة، والدهناء بين 100% و95%.