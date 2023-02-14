مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعتمد تجميد البويضات بمركز العقم

وقال الدكتور أحمد الشايب رئيس وحدة علاج العقم بالمستشفى: إن الخدمة تناسب الزوجات اللاتي أصبن ببعض الأمراض كالأورام السرطانية وخضعن للعلاج الكيماوي أو الإشعاعي، أو غيرها من الأمراض التي قد تؤثر على عدد أو نوعية البويضات، وإجمالًا يمكن القول بأن هذه التقنية والتي تُعرَف أيضًا باسم حفظ الخلية البيضية الناضجة بالتجميد، طريقة تُستخدم للحفاظ على قدرة النساء على الحمل في المستقبل، حيث تُستخرج البويضات من مبيضي المرأة، وتُجمّد غير مخصَّبة في بيئة سليمة ومجهزة بأجهزة إنذار، وعند الحاجة يتم إذابة البويضة المجمدة وتلقيحها بالحيوان المنوي في المعمل ثم تزرع في رحم المرأة، وهو ما يعرف بعمليات الحقن المجهري.