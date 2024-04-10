فنادق المدينة المنورة ترفع لافتة "كاملة العدد" في أيام عيد الفطر المبارك

شهدت فنادق المدينة المنورة إقبالاً كبيرًا نهاية شهر رمضان، حيث ارتفعت نسبة التشغيل والحجوزات بشكل ملحوظ مع تزايد أعداد المعتمرين والزوار الراغبين في أداء صلاة العيد بالمسجد النبوي وقضاء الإجازة في المدينة المنورة.