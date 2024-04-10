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فنادق المدينة المنورة ترفع لافتة "كاملة العدد" في أيام عيد الفطر المبارك

بعد توافد الآلاف من المواطنين والزوار
فنادق المدينة المنورة ترفع لافتة "كاملة العدد" في أيام عيد الفطر المبارك

شهدت فنادق المدينة المنورة إقبالاً كبيرًا نهاية شهر رمضان، حيث ارتفعت نسبة التشغيل والحجوزات بشكل ملحوظ مع تزايد أعداد المعتمرين والزوار الراغبين في أداء صلاة العيد بالمسجد النبوي وقضاء الإجازة في المدينة المنورة.

فنادق مكتظة

وأكد فهد شحاتة، مدير عام أحد الفنادق الكبرى في المدينة المنورة، أن الفندق استوعب بالفعل كامل طاقته الاستيعابية خلال الأسبوع الأخير من رمضان.

جهود مكثفة لضمان راحة الزوار

وأشار شحاتة إلى الجهود المكثفة التي بذلتها جميع القطاعات المعنية في المدينة المنورة، وأسهمت في نجاح موسمي رمضان والعيد.

وتضمنت هذه الجهود: تهيئة المسجد النبوي الشريف وإدارة حركة الحشود، وتعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة المركزية، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

توافد هائل على المسجد النبوي

وشهد المسجد النبوي الشريف توافدًا كبيرًا من المصلين في ليلة ختم القرآن الكريم، في ظل الجهود المبذولة من الجهات المعنية والتي تعكس التزام المدينة المنورة بتقديم الخدمات ذات الكفاءة والتجارب الاستثنائية للزوار والمصلين.

المدينة المنورة
عيد الفطر المبارك
المسجد النبوي

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