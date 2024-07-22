محافظ الأحساء يدشّن افتتاح "ترابط" لرعاية المرضى الأشد احتياجاً

دشّن محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، اليوم الاثنين بمقر المحافظة، افتتاح فرع الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية (ترابط) بمحافظة الأحساء، والتي تعنى بتقديم الخدمات المساندة للمرضى الأشد احتياجاً من الإسكان والنقل والمواصلات والأجهزة الطبية منذ تأسيسها عام 2011 انطلاقاً من رؤيتها بالريادة في تقديم الخدمات المساندة للمرضى ومرافقيهم في المنطقة الشرقية، بجودة عالية، من خلال إطلاق وتبني المبادرات وبناء العلاقات مع مختلف قطاعات المجتمع، بهدف التخفيف على المرضى وتحسين جودة حياتهم، مواكبة لرؤية الوطن الطموحة 2030م، بحضور عددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
بدورها بيّنت الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتورة فاطمة البخيت، الدور الرائد للجمعية تحسين جودة حياة المرضى والمتمثلة في برامج الإسكان والإيواء وتأمين الأجهزة الطبية وخدمات النقل الطبي بجودة عالية، سائلة الله عز وجل أن يوفق الجميع لأعمال الخير والبر، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة.
وفي ختام الحفل، شهد محافظ الأحساء توقيع اتفاقيات تعاون والشراكات التنموية بين الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية (ترابط) وتجمع الأحساء الصحي، وأمانة الأحساء، وغرفة الأحساء، ومؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، وكرّم الرعاة والداعمين نظير دعمهم ومساهماتهم الفاعلة للجمعية.