"أمانة مكة" تبدأ إصدار تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان

ويأتي ذلك بهدف رفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة وفق معايير عالية، والتأكد من تقديم وتداول المواد الغذائية بطرق صحية آمنة؛ ولتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار مكة المكرمة.

وأشارت الأمانة إلى أنها بدأت فعليًا في استقبال طلبات الحصول على تراخيص المباسط الموسمية لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، موضحةً أن آخر موعد لاستلام الطلبات سيكون يوم الخميس الموافق 23/ 8/ 1444هـ.