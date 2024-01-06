"أمطار وسيول وصواعق".. تنبيه من "الأرصاد" لجازان وعسير ومحافظات تابعة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج.