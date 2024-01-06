"أمطار وسيول وصواعق".. تنبيه من "الأرصاد" لجازان وعسير ومحافظات تابعة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج.
وتشمل الحالةُ مدينةَ جازان، ومحافظات: صبيا، وبيش، والدرب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق الساحلية والمفتوحة والطرق السريعة. وبيّن المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة 8 مساءً.
من ناحية ثانية نبّه "الأرصاد" من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، تصاحبها رياح شديدة السرعة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وأشار إلى أن الحالة تشمل محافظات: المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل، والنماص، وبلقرن، وتنومة. وبيّن أن الحالة تستمرّ حتى الساعة التاسعة مساءً.