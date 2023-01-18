بمشاركة 26 جهة حكومية.. "شؤون الأسرة" ينظّم ورشة عمل لتحديث الخطة الوطنية للمرأة

وتضمّنت الورشة حضور ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التعليم، وزارة الرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، هيئة حقوق الإنسان، النيابة العامة، هيئة الأمن السيبراني، هيئة الإحصاء، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، معهد الإدارة (مركز التوازن بين الجنسين)، برنامج تنمية القدرات البشرية، البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، برنامج الإسكان، برنامج الأمان الأسري، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومنشآت.