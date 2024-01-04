"هيئة الطرق" تعلن عن فرص توطين لصناعة فواصل التمدد

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن وجود فرص توطين لصناعة فواصل التمدد، في إطار مشروع "جسورنا وطنية".
وأوضحت الهيئة أن فواصل التمدد هي فواصل تُستخدم في الجسور لاستيعاب الحركة بواسطة الأحمال، والسماح بالحركة المستمرة بين هياكل الجسر.
وأضافت أن أهداف المشروع تتضمن تحقيق مستهدفات مساهمة القطاع في دعم الناتج المحلي وخلق فرص العمل الجديدة، والمساهمة في تحقيق مستهدف المحتوى الفعلي في استراتيجية القطاع.
وأشارت الهيئة إلى أن الأهداف تشمل كذلك تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة في المملكة.
وذكرت "هيئة النقل" أن مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق 70%، مشيرة إلى أن آلية المشاركة عن طريق إرسال الطلب على الإيميل likt@lcqpa.gov.sa.