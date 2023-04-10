سوق البدو بجدة.. مائة عام للوقوف على أطلاله العابقة

ويعد " سوق البدو" أول محطات القادمين من خارج السور القديم للمنطقة التاريخية لجدة قبل مائة عام، من سكان القرى والبدو لشراء حاجاتهم من السلع، وغدت "سوق البدو" تعتمد على ميناء جدة في تجارتها وبعض الحاجات التقليدية التي تصنع في داخل السوق، وكانت عمليات البيع والشراء في تلك الحقبة تتم بالريال الفضة والجنيه الذهب، وكانت تحمل هذه المبالغ المالية داخل صناديق يُطلق عليها " المناقيل" إلا أنه بعد مرور هذه السنوات فقدت السوق شيئاً من طابعها القديم، خاصة في بيع السلع التقليدية التي كان يقبل عليها المتسوقون، وينجذب العديد من الزوّار لمشاهدة وشراء بعض المشغولات اليدوية المعروضة في "سوق البدو"، وتتميز بأشكالها الجميلة وبالحرفية التامة التي صُنعت بها، ويمتلك "سوق البدو" عدة مواصفات ومميزات تجعله أكثر جاذبية عن غيره من الأسواق، فهو من الأسواق المسقوفة بالمظلات التي تقي زواره من أشعة الشمس، ويتكون من ممر رئيس يقطع منتصفه ممرات ضيقة، وعلى جنباته دكاكين كثيرة لبيع المنتجات المتنوعة والمختلفة والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية القديمة كاللحوم والأسماك، ويغدو مفهوم التسوّق مختلفاً نوعاً ما في "سوق البدو" نظير تنوعه ومعايشة الماضي والوقوف على أطلاله العابقة.