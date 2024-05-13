"أمانة جدة" تنظم مبادرة لـ"تنظيف شاطئ خليج سلمان"

وأوضح "حمودة" أن ذلك ضمن مبادرات الأمانة الهادفة إلى استقطاب أكبر شريحة من المتطوعين؛ للتعبير عن حبهم للوطن من خلال نشر رسالة الحفاظ على البيئة، وجعل شواطئنا خالية من الملوثات.