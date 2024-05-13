"أمانة جدة" تنظم مبادرة لـ"تنظيف شاطئ خليج سلمان"

نظمت أمانة محافظة جدة، اليوم الاثنين، النسخة الثالثة من مبادرة "جدة متنفسنا".
جاء ذلك بالتعاون مع معهد اللغة الإنجليزية، بجامعة جدة، ومشاركة أعضاء التدريس بالجامعة ومتطوعين من جمعية "حياتنا" الترفيهية، بالإضافة لأصدقاء أمانة جدة.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بين فئات المجتمع للحفاظ على البيئة وشواطئ المدينة.
وقال مدير عام المسؤولية المجتمعية في الأمانة المهندس هتان بن هاشم حمودة: إن الحملة استهدفت تنظيف شاطئ خليج سلمان، بتعاون الكليات والجمعيات؛ للحد من رمي المخلفات والمبعثرات الورقية، ولتحسين العناصر البيئية بالمدينة.
وأوضح "حمودة" أن ذلك ضمن مبادرات الأمانة الهادفة إلى استقطاب أكبر شريحة من المتطوعين؛ للتعبير عن حبهم للوطن من خلال نشر رسالة الحفاظ على البيئة، وجعل شواطئنا خالية من الملوثات.