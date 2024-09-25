أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن رصد حالة نادرة لتعشيش صقر الغروب "صقر أسحم" في محمية الوعول.
وأشار المركز إلى أن ذلك جاء في إطار عمليات المسح اليومية للتنوع الأحيائي في المناطق المحمية.
يشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن في وقت سابق أنه وبالتنسيق مع إمارة منطقة الرياض، دشن أولَ مجلس إشرافي لمحمية الوعول بمحافظتَيْ حوطة بني تميم والحريق، وذلك ضمن برامج المركز لإشراك المجتمعات المحلية والجهات ذات العلاقة في رفع مستوى الإدارة الفعالة في المحمية وفق المعايير الدولية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان، أن إنشاء المجلس يتيح للمجتمع المحلي المجاور للمحمية الإسهام في تقديم الآراء والمقترحات لتطوير برامج الحماية والمحافظة على التنوع الأحيائي بالمحمية، مؤكدًا المردود الإيجابي لهذه المشاركة في التميز التشغيلي والحوكمة ورفع الفعالية والكفاءة في المناطق المحمية، إضافة إلى أثرها في المجتمعات من خلال الانتفاع المستدام من موارد المحمية.