في معرض الرياض للكتاب.. جناح عُماني يُتيح لك تصنيع وامتلاك روبوت

يُقدِم جناح القرية الهندسية (سلطنة عمان) في معرض الرياض الدولي للكتاب، منتجات فكرية خلاقة لتعليم تصنيع الروبوت (الإنسان الآلي)، وتناسب المنتجات كل الفئات العمرية، ابتداءً من فئة الأطفال عمر سبع سنوات، ويشمل المنتج الأجزاء المكونة للروبوت، وكتابًا تطبيقيًا يشرح مراحل تركيبه وبرمجته ليتناسب مع الغرض، الذي سيُستفاد منه فيه، سواء كان غرضاً خدمياً أو تعليمياً.