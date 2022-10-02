في معرض الرياض للكتاب.. جناح عُماني يُتيح لك تصنيع وامتلاك روبوت

يُقدِم جناح القرية الهندسية (سلطنة عمان) في معرض الرياض الدولي للكتاب، منتجات فكرية خلاقة لتعليم تصنيع الروبوت (الإنسان الآلي)، وتناسب المنتجات كل الفئات العمرية، ابتداءً من فئة الأطفال عمر سبع سنوات، ويشمل المنتج الأجزاء المكونة للروبوت، وكتابًا تطبيقيًا يشرح مراحل تركيبه وبرمجته ليتناسب مع الغرض، الذي سيُستفاد منه فيه، سواء كان غرضاً خدمياً أو تعليمياً.
وأوضح المسؤول في جناح القرية الهندسية سعد الرميضي لـ"سبق"، أن جناح القرية يُقدم مجموعة من الحقائب التعليمية، التي تساعد من يقتنيها على تعلم تصنيع الروبوت، فكل حقيقة تضم كتاباً يُعلم الطالب تصنيع وبرمجة الروبوت، مضيفاً أن الروبوت يُبرمج على الغرض المراد له من مُقتنِي الحقيبة التعليمية.
وحول مدى الإقبال على شراء الحقائب، ذكر "الرميضي" أن الشحنة الأولى من الحقائب التي نقلت إلى معرض الرياض أوشكت على النفاد، واليوم تصل شحنة جديدة.
وبيّن أن القرية الهندسية مؤسسة تعليمية متخصصة في مجال التكنولوجيا والابتكار، مضيفاً أن القرية لديها مجموعة من المؤلفات في مجال البرمجة والابتكار والروبوت والمتحكمات، وتقدم دورات تعليمية لتنمية مهارات الابتكار، وتسعى إلى تبسيط تصنيع التكنولوجيا لكل الفئات العمرية.
وذكر أن القرية تتيح مستويات تعليمية متنوعة، في الالكترونيات والبرمجة والمتحكمات والروبوت.