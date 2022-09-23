أمن وتنمية كبرى.. "وكيل الرياض" يبلور ما يستشعره السعوديون في يوم الوطن

وقال "السديري": "في هذه المناسبة العظيمة والتي هي محل فخر لأبناء هذا الوطن نستشعر عظم ما نعيش فيه من أمن وأمان واستقرار، والتي كانت بفضل الله ثم ما قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصون من توحيد للشتات والفرقة، واستتباب للأمن والأمان، وبناء دولة مدنية دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جعل هذا الوطن يعيش وحدة وتلاحمًا بين قيادة رشيدة تسعى لنماء هذا الوطن ورخائه وبين شعب وفي مخلص لقادته ووطنه".