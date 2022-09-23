أمن وتنمية كبرى.. "وكيل الرياض" يبلور ما يستشعره السعوديون في يوم الوطن

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، أصدق آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين (٩٢) لهذا الوطن الغالي.
وقال "السديري": "في هذه المناسبة العظيمة والتي هي محل فخر لأبناء هذا الوطن نستشعر عظم ما نعيش فيه من أمن وأمان واستقرار، والتي كانت بفضل الله ثم ما قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصون من توحيد للشتات والفرقة، واستتباب للأمن والأمان، وبناء دولة مدنية دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جعل هذا الوطن يعيش وحدة وتلاحمًا بين قيادة رشيدة تسعى لنماء هذا الوطن ورخائه وبين شعب وفي مخلص لقادته ووطنه".
وأضاف: "الوطن في هذا العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يشهد مسيرة حافلة بالتنمية والتطوير وفق رؤية طموحة (المملكة ٢٠٣٠) تسعى للاستفادة وتسخير كافة الإمكانات والقدرات لمستقبل مشرق وتحقيق تنمية شاملة لجميع مناحي الحياة في كافة مناطق المملكة، وتعزيز مكانتها العالية إقليمياً ودولياً"، مشيراً إلى ما تحظى به الرياض من خطط استراتيجية ومشروعات عملاقة لجعلها منطقة جذب استثماري وسياحي وثقافي.
وفي ختام تصريحه، سأل "السديري" الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.