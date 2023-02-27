مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر ينهي معاناة ستينية مع ورم ضخم برأس البنكرياس ممتد للقنوات المرارية

وأضاف د.الشهراني أن نتائج الفحوصات أظهرت إصابتها بورم سرطاني ضخم ممتد من رأس البنكرياس، إلى كامل القنوات المرارية الخارجة من الكبد، وملاصق بشكل مباشر للوريد البابي الرئيسي بالبطن المغذي للكبد.. وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي مكون من استشاريي جراحات الأورام والقلب والتخدير، وبعد دراسة الحالة تَقرر تجهيز المريضة للتدخل الجراحي العاجل؛ حيث أجريت لها عملية دقيقة ومعقدة تُعرف "بإجراء ويبل"، تم فيها استئصال الورم بالكامل برأس البنكرياس بعد أن تم فصله من الأوردة والأنسجة الحيوية الملاصقة للورم، ونجح الفريق الطبي في فصل الورم من الوريد البابي الرئيسي بعد قص جزء جانبي من الوريد البابي المتغلغل فيه الورم، وإصلاحه بشكل مباشر، واستُكملت الجراحة بعمل التوصيلات والتحويلات الأساسية لأعضاء البطن بعد الاستئصال؛ وذلك بإعادة توصيل البنكرياس والقنوات المرارية داخل الكبد بالأمعاء الدقيقة، بالإضافة إلى توصيل المعدة بالأمعاء الدقيقة دون الاحتياج لنقل أي وحدة دم للمريضة.