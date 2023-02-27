مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر ينهي معاناة ستينية مع ورم ضخم برأس البنكرياس ممتد للقنوات المرارية

نجح الفريق الطبي المتخصص في جراحات الأورام والكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء جراحة نوعية متقدمة، استمرت ست ساعات، لاستئصال ورم سرطاني ضخم برأس البنكرياس، ممتد للقنوات المرارية الجامعة، وملاصق بشكل مباشر للوريد البابي الرئيسي للكبد، لمريضة تبلغ من العمر 60 عامًا، عانت لفترة من آلام مزمنة في البطن، مع نقص في الوزن وفقدان الشهية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى ارتفاع شديد في ضغط الدم.
ذكر ذلك الدكتور عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحات الأورام والسمنة والمناظير المتقدمة رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي أوضح أنه فور وصول المريضة للمستشفى محولة من مستشفى آخر؛ تم إخضاعها للفحوصات الطبية بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي MRI، والتي أبانت وجود دعامة داخلية تم وضعها عن طريق أحد المستشفيات؛ مما تسبب في وجود انسداد بالقنوات المرارية الجامعة، أدى ذلك لاصفرار في العينين مع استفراغ مستمر، وشعورها بآلام في البطن وخمول شديد للجسم.
وأضاف د.الشهراني أن نتائج الفحوصات أظهرت إصابتها بورم سرطاني ضخم ممتد من رأس البنكرياس، إلى كامل القنوات المرارية الخارجة من الكبد، وملاصق بشكل مباشر للوريد البابي الرئيسي بالبطن المغذي للكبد.. وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي مكون من استشاريي جراحات الأورام والقلب والتخدير، وبعد دراسة الحالة تَقرر تجهيز المريضة للتدخل الجراحي العاجل؛ حيث أجريت لها عملية دقيقة ومعقدة تُعرف "بإجراء ويبل"، تم فيها استئصال الورم بالكامل برأس البنكرياس بعد أن تم فصله من الأوردة والأنسجة الحيوية الملاصقة للورم، ونجح الفريق الطبي في فصل الورم من الوريد البابي الرئيسي بعد قص جزء جانبي من الوريد البابي المتغلغل فيه الورم، وإصلاحه بشكل مباشر، واستُكملت الجراحة بعمل التوصيلات والتحويلات الأساسية لأعضاء البطن بعد الاستئصال؛ وذلك بإعادة توصيل البنكرياس والقنوات المرارية داخل الكبد بالأمعاء الدقيقة، بالإضافة إلى توصيل المعدة بالأمعاء الدقيقة دون الاحتياج لنقل أي وحدة دم للمريضة.
واختتم د. عبدالوهاب الشهراني حديثه: تكللت الجراحة بالنجاح التام ولله الحمد، وتمت إفاقة المريضة مباشرة بغرفة العمليات، ثم نُقلت لجناح التنويم وخرجت من المستشفى بعد عدة أيام بصحة جيدة.
يُذكر أن هذه النوعية من الجراحات المعقدة، تتطلب فريقًا طبيًّا متمرسًا ومستشفى مؤهلًا؛ وهو ما يتمتع به مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، خصوصًا وأن المستشفى يضم وحدة متخصصة في جراحات الأورام والكبد والبنكرياس، مجهزة بأحدث التقنيات، ويشرف عليها فريق طبي من ذوي الخبرة والاختصاص للتعامل مع مثل هذه الحالات.