"الإيكونوميست": نمو الاقتصاد السعودي فوق المتوقع.. وهو الأعلى بين "العشرين"

رجّحت مجلة "الإيكونوميست" الدولية، في أحدث تقاريرها، أن النمو في المملكة العربية السعودية سيكون بمقدار 3% إلى 7,5% في عام 2022، وهي أعلى نسبة في مجموعة العشرين، مقارنة بالتوقعات السابقة التي نشرتها في 15 فبراير الماضي، قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية .
وأرجعت "الإيكونوميست" تعديل توقعاتها للنمو في السعودية، إلى زيادة عائداتها النفطية، في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وذكر التقرير أن الحرب في أوكرانيا تؤثر في الاقتصاد العالمي من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واضطرابات سلسلة التوريد، وتفاقم المشاعر لدى كل من الأسر والشركات.
وقالت المجلة الدولية: تتسبّب هذه العوامل الثلاثة في ارتفاع التضخم العالمي وتباطؤ النمو، وسيستمر هذا الوضع خلال بقية العام، ومن المتوقع أن تستمر الحرب حتى نهاية عام 2022 على الأقل.
وبعيداً عن الحرب في أوكرانيا، هناك عاملان آخران يلقيان بثقلهما على التوقعات الاقتصادية العالمية: الاقتصاد الأمريكي المتأزم، وسياسة الصين الخالية من الوباء.
وتفترض المجلة ظهور متحور آخر من كوفيد-19 في وقتٍ لاحق من هذا العام، مما يحد من النمو في أواخر عام 2022، خاصة إذا أعادت بعض البلدان فرض قيود السفر أو تدابير التباعد الاجتماعي.
وتُظهر بيانات "الإيكونوميست" أن روسيا ستكون الأكثر تضرراً من بين مجموعة العشرين، حيث صمد اقتصادها بشكلٍ مدهش في البداية ضد العقوبات الغربية، لكن المجلة تعتقد أنه بحلول نهاية عام 2022، فإن وضعها المنبوذ أوروبياً، إضافة إلى العقوبات الأمريكية، سيؤديان إلى انكماش اقتصادها بنسبة 10%، مقارنة بالتقييم الأولي لنمو 2.6%.
وبحسب المجلة، من المتوقع أن يتعرّض الاقتصاد الأوكراني لضربة أشد، وقدّر البنك الدولي في أبريل أنه سينكمش بنسبة 45% هذا العام.