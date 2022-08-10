"الإيكونوميست": نمو الاقتصاد السعودي فوق المتوقع.. وهو الأعلى بين "العشرين"

وتُظهر بيانات "الإيكونوميست" أن روسيا ستكون الأكثر تضرراً من بين مجموعة العشرين، حيث صمد اقتصادها بشكلٍ مدهش في البداية ضد العقوبات الغربية، لكن المجلة تعتقد أنه بحلول نهاية عام 2022، فإن وضعها المنبوذ أوروبياً، إضافة إلى العقوبات الأمريكية، سيؤديان إلى انكماش اقتصادها بنسبة 10%، مقارنة بالتقييم الأولي لنمو 2.6%.