أمطار متفاوتة الغزارة تؤثّر على أجزاء من شمال المملكة
تظهر آخرُ صور الأقمار الاصطناعية المستلمة في مركز "طقس العرب"؛ تأثرَ أجزاء من شمال المملكة بأمطار متفاوتة الغزارة، ما بين الخفيفة والمتوسطة، وتشمل أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وتأتي هذه الأمطار نتيجة لحالة من عدم الاستقرار الجوي تتركز شمال البلاد.
وتشير التوقعات إلى استمرار فرص هذه الأمطار خلال هذه الليلة وأثناء نهار اليوم السبت، في المناطق الشمالية؛ لذا يرجى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، خاصة خلال الهطولات المطرية التي قد تكون غزيرة أحيانًا، ومع ساعات المساء والليل من المتوقّع أن تنتقل فرص الأمطار تدريجيًّا نحو المنطقة الشرقية من المملكة وحتى ساعات صباح الأحد.
وتجدر الإشارة لوجود انخفاض كبير وملحوظ على درجات الحرارة على أجزاء واسعة من شمال المملكة، ويكون الطقس معتدلًا في مختلف المناطق، ومائلًا للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، بينما يكون باردًا نسبيًّا في شمال المملكة وأجزاء من وسط المملكة.