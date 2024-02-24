أمطار متفاوتة الغزارة تؤثّر على أجزاء من شمال المملكة

وتشير التوقعات إلى استمرار فرص هذه الأمطار خلال هذه الليلة وأثناء نهار اليوم السبت، في المناطق الشمالية؛ لذا يرجى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، خاصة خلال الهطولات المطرية التي قد تكون غزيرة أحيانًا، ومع ساعات المساء والليل من المتوقّع أن تنتقل فرص الأمطار تدريجيًّا نحو المنطقة الشرقية من المملكة وحتى ساعات صباح الأحد.