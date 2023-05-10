الدفعة الـ 66 من "حساب المواطن".. بدء إيداع دعم "مايو"

يُذكر أنه في 10 أبريل الماضي أودع برنامج "حساب المواطن"، 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستين، وذلك بعد التوجيه الكريم والمتضمن استمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لأربعة أشهر قادمة حتى دفعة شهر يوليو 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيس 720 ريالاً عوضاً عن 417 ريالاً.