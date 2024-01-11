محليات
ضبط مُخالفيْن لبيعهما أكثر من 16م3 من الحطب المحلي في الشرقية
"الأمن البيئي" تدعو للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة؛ لبيعهما أكثر من (16) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في المنطقة الشرقية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكدت أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ﷼ٍ لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.