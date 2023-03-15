"السديس" يلقي درسه بالمسجد النبوي في آيات الصيام من تفسير السعدي

وبيّن هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في الصيام، قائلاً: "كان من هديه -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان يكثر فيه من الصدقة، والإحسان، وتلاوة القرآن، والصلاة، والذكر، والاعتكاف، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان؛ فإذا لقيه جبريل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجود بالخير من الريح المرسلة: "وكان أجود النَّاس، وأجود ما يكون في رمضان".