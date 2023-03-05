اجتماعات رفيعة وفعاليات.. حضور مؤثر للمملكة في مؤتمر البلدان الأقل نمواً بالدوحة

تشارك المملكة العربية السعودية، في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023.
يترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم؛ حيث سيلقي كلمة المملكة في المؤتمر، فيما يضم الوفد ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة المالية، والصندوق السعودي للتنمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
سيشارك وفد المملكة في عددٍ من الجلسات العامة واجتماعات رفيعة المستوى، ويستضيف الوفد ثلاث فعاليات جانبية على مدار المؤتمر، بينما يعقد وزير الاقتصاد والتخطيط اجتماعات مع كبار المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان الأقل نمواً.
ومن المتوقع، خلال المؤتمر، الإعلان عن مبادرات جديدة للمساعدة على مواجهة التحديات التي تواجه أقل البلدان نمواً.
وتعد المملكة العربية السعودية مساهماً رئيساً في تقديم المساعدات الإنمائية لعديدٍ من هذه البلدان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.