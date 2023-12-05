السواحة يبحث توسيع الشراكة الإستراتيجية في مجالات الحوسبة السحابية بوادي السيلكون

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ اليوم، في وادي السيلكون، بالرئيس التنفيذي لشركة HPE نيري أنطونيو؛ لمناقشة توسيع الشراكة الإستراتيجية في مجالات التقنيات الحديثة والحوسبة السحابية، وتوطين الخوادم لتعزيز المحتوى المحلي ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.
وتطرق المهندس السواحة؛ خلال الاجتماع، إلى الممكنات التي تحظى بها المملكة المتمثلة في وجود بنية تحتية رقمية داعمة، وسوق يعد الأكبر في المنطقة.
وضمن زيارة الوفد اليوم إلى وادي السيلكون التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في لقاءيْن منفصليْن، الرئيس التنفيذي لشركة ServiceNow بيل ماكديرموت، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة cohere مارتن كون، حيث ناقش الاجتماعَيْن فرص الشراكة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
تأتي تلك اللقاءات ترسيخاً لمكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي للتقنية والابتكار؛ للوصول إلى اقتصاد رقمي مزدهر ضمن "رؤية السعودية 2030".