السواحة يبحث توسيع الشراكة الإستراتيجية في مجالات الحوسبة السحابية بوادي السيلكون

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ اليوم، في وادي السيلكون، بالرئيس التنفيذي لشركة HPE نيري أنطونيو؛ لمناقشة توسيع الشراكة الإستراتيجية في مجالات التقنيات الحديثة والحوسبة السحابية، وتوطين الخوادم لتعزيز المحتوى المحلي ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.