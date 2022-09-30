لخدمة المكفوفين.. المحتوى التاريخي للدرعية سيكون متاحًا بطريقة برايل

وتضمّن المشروع إعداد دورة تدريبية عن المحتوى التاريخي للدرعية لـعددٍ من المشاركين والمشاركات من جمعية كفيف، وإرسال المحتوى التاريخي إلى الجمعية، ومن ثم ترجمة نسخ ورقية وإلكترونية لمحتوى "850" وهو العام الذي تأسست فيه مدينة الدرعية، ومحتوى "حي الطريف التاريخي وتاريخ الدولة السعودية"، بحسب المدة الزمنية المحدَّدة، انتهاءً باختيار أفضل المشاركين في الدورة لإقامة دورات تاريخية للمكفوفين، حيث سيجري إغلاق المرحلة الأولى بتاريخ 15/10/ 2022.