أمانة الطائف تحقّق جائزة التميز الذهبية الدولية للمسؤولية الاجتماعية بدبي

حقّقت أمانةُ الطائف، بالتعاون مع وكالة الإسكان التنموي والقطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية في وزارة البلديات والإسكان؛ جائزةَ التميز الذهبية الدولية للمسؤولية الاجتماعية ودرع التميز الذهبي "فئة الممارسات في المسؤولية الاجتماعية" على مستوى المنطقة العربية، التي نظّمتْها المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دبي.
جاء ذلك نظير التميز في الأهداف الاستراتيجية والإنجازات التي حقّقتها في برامج خدمة المجتمع.
وعرضت "أمانةُ الطائف" أبرزَ ما أنجزتْه في برامج خدمة المجتمع، والأهداف الاستراتيجية التي نتج عنها العديد من الشراكات الاجتماعية المميزة والنوعية وإنشاء ديوانية غالين، التي تعدّ إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية.
ومبادرة دعم الأسر المنتجة والباعة الجائلين، بإنشاء أكشاك لعرض وبيع منتجاتهم في بيئة آمنة وتحقيق الاشتراطات البلدية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "أنت كفو" التي تعنى بنشر الوعي حول كفاءة الإنفاق وإشراك المجتمع في مبادراتها.
وأوضحت أمانة الطائف أنها وضعت استراتيجية خاصة لدعم المجتمع، من خلال إطلاق العديد من البرامج لخدمة المتطلبات الاجتماعية والتعاون الاستراتيجي، في مجال العمل الاجتماعي، مع عددٍ من الشركات والمؤسسات؛ للمشاركة في رعاية وتنظيم المناسبات والفعاليات المتنوعة، وتشجيع مفهوم العمل التطوعي في المجتمع.
وقال مدير عام القطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية أحمد حكم عسيري: إن هذا التتويج يأتي دعمًا للجهود التي تبذلها الوزارة وأمانات المناطق في مجال المشاركة المجتمعية.
وثمّن الدور الكبير لأمين محافظة الطائف المهندس عبد الله بن خميّس الزايدي، الذي كان خلف هذا الإنجاز، ووفّر لفريق المشاركة المجتمعية في أمانة الطائف، بيئة إبداعية للتميّز وخدمة المجتمع، أثمرت بعد ذلك حصد الجوائز.