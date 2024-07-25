أمانة الطائف تحقّق جائزة التميز الذهبية الدولية للمسؤولية الاجتماعية بدبي

وأوضحت أمانة الطائف أنها وضعت استراتيجية خاصة لدعم المجتمع، من خلال إطلاق العديد من البرامج لخدمة المتطلبات الاجتماعية والتعاون الاستراتيجي، في مجال العمل الاجتماعي، مع عددٍ من الشركات والمؤسسات؛ للمشاركة في رعاية وتنظيم المناسبات والفعاليات المتنوعة، وتشجيع مفهوم العمل التطوعي في المجتمع.