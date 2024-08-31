موسم صيد الروبيان ينطلق في جازان غدًا ويستمرّ 7 أشهر

وأوضح مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بمنطقة جازان المهندس مهند بن عبدالعزيز خواجي، أن المركز وفر جميع الخدمات للصيادين من خلال تقديم الدعم الكامل عبر إنهاء جميع الإجراءات التي تمكنهم من الانطلاق مع بداية الموسم، ومنحهم التأييدات اللازمة لاستخراج رخص عمالة الصيد، وتعديل وسائل الصيد، والتنسيق مع شركة الخدمات الزراعية لإنهاء كافة إصدارات الرخص الموسمية لصيد الروبيان، وكذلك تسهيل عمليات الإبحار لأصحاب قوارب الصيد التي يتجاوز عددها 120 قارب صيد مع الساعات الأولى لبداية الموسم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.